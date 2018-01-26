Роберто Манчини: "Хотим подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Мы прислушиваемся к Путину"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини сказал, что клуб продолжит заниматься поиском российских игроков для усиления состава. Зимой состав питерцев пополнил нападающий "Тосно" Антон Заболотный.

В сферу интересов сине-бело-голубых входят защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев, нападающий "Краснодара" Федор Смолов, а также несколько иностранных футболистов.

– На вас давит ситуация с Кришито, с которым до сих пор не продлен контракт?

– Не особенно. Мы должны уважать выбор футболиста. Его может сделать только сам Доменико. У него и правда заканчивается соглашение с "Зенитом", и он должен принять самостоятельное решение.

– Каково состояние Кришито, Нобоа и Паредеса, которые 25 января тренировались индивидуально?

– Не со всеми из них до конца ясная ситуация. Нобоа испытывает боль, но мы все еще пытаемся понять ее причины и определить сроки восстановления. У Лео небольшое повреждение плюсневой кости, мы также пытаемся понять, когда он восстановится. Но, по-моему, там ничего серьезного. Кришито будет готов всего через пару дней. На его счет у меня нет никаких сомнений.

- С командой не работает и Бранислав Иванович. Когда он вернется в строй? Ждать ли трансферов?

– У Ивановича проблема с глазом – не чисто футбольная, она возникла вне поля. Сейчас Бано проходит медобследование. Мы все еще рассчитывает на его возвращение к 15 февраля, к игре с "Селтиком".

Что касается новых футболистов, то я говорил еще летом, что мы хотели бы подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Мы этого не сделали тогда и теперь предпримем еще одну попытку. Посмотрим, что у нас получится. К тому же сам Президент Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к Президенту прислушиваемся (улыбается).

Полная версия интервью Роберто Манчини