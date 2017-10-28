Роберто Манчини: "Хотел бы возглавить сборную Италии до 70 лет"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини признался, что хотел бы поработать со сборной Италии. При этом он подчеркнул, что пока его все устраивает в петербургском клубе.

– Надеюсь, что сборная Италии попадет на чемпионат мира, потому что без итальянцев турнир будет не таким, – цитирует Radio Deejay 52-летний Манчини. – Хотел бы возглавить сборную Италии до того, как мне исполнится 70 лет. Это мечта каждого тренера.

А сейчас я всем доволен в "Зените". Команда у нас молодая, обновленная, и у нас все хорошо. Я доволен подбором игроков.