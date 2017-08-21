Роберто Манчини: "Хоккей - фантастический спорт. Собираюсь прийти на матч еще раз"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, пришедший на первый матч нового сезона КХЛ между СКА и ЦСКА, отметил, что хотел бы посещать хоккейные игры и в дальнейшем.

Манчини пришел на хоккей вместе с другим тренером "Зенита" Анатолием Тимощуком, а также аргентинскими игроками команды Леандро Паредесом, Себастьяном Дриусси, Матиасом Краневиттером и Эмануэлем Маммана.

- Это невероятный, фантастический спорт. Я впервые здесь. Тимо (Тимощук) объяснил мне правила игры. Собираюсь прийти на хоккей еще раз, - цитирует ТАСС Манчини.

Трансляция матча СКА - ЦСКА