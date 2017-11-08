15:43 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Готов возглавить сборную Италии"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини считает, что сборная Италии сможет выйти на чемпионат мира-2018. По его словам, итальянцы пройдут Швецию, с которой предстоит сыграть в стыковых матчах.

- Не представляю чемпионат мира без Италии, - цитирует Football-italia Манчини. - Команда Вентуры находится под давлением, но это нормально. Швеция - серьезный соперник, но думаю, что Италия выйдет на мундиаль.

Возможность возглавить сборную в будущем? Это мечта каждого итальянского тренера. Это честь и предмет для гордости. Я был бы готов к этому.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Vader

промокашка зато бегает под каждый пост с камментом, видать наотдавался с утра по мясной привычке, присесть не может

16:21

баламошка

Сборная Италии не дура, чтоб такому баклану отдаться.

15:58