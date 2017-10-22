Роберто Манчини: "Фернандес повел себя нехорошо, я не мог не отреагировать"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини раскритиковал защитника ЦСКА Мариу Фернандеса за некорректное поведение в матче 14-го тура чемпионата России (0:0). Игрок сборной России грубо подкатился под Доменико Кришито, после чего у них с Манчини произошла перепалка.

- В первой половине матча армейцы играли более агрессивно, поскольку были более свежие, - сказал Манчини в эфире канала "Наш футбол". - У них было больше времени для восстановления, так что второй тайм вышел интереснее.

Игрок, с которым я повздорил, совершил грубый подкат, не очень хорошо себя повел. Я не мог не отреагировать.

- Довольны результатом?

- Я рад только когда мы выигрываем. Результат, безусловно, справедлив, но самый опасный момент был у нас. Нужно было его реализовать.