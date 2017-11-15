Роберто Манчини: "Ерохин проводит и хорошие матчи, и плохие, его ждет много работы"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что доволен всеми аргентинцами, которые перешли в команду летом этого года. Также специалист подчеркнул, что полузащитника Александра Ерохина ждет много работы.

– Почему так много доверяю Ерохину? Если говорить о центральных полузащитниках, то из россиян на эту позицию у нас есть Ерохин и Кузяев, – сказал в эфире программы "Все на матч" Манчини. – Александр проводит и хорошие матчи, и плохие. У него большой потенциал, но его нужно раскрывать. Ерохина ждет много работы. Он хорошо тренируется, но в "Зените" он лишь пять месяцев, и многому нужно научиться.

Что касается аргентинцев, то я всеми доволен, особенно Паредесом, который практически сразу влился в коллектив. Остальные выступают на хорошем уровне, хотя адаптация занимает пять-семь месяцев, но они играют и забивают голы. Кроме того, в коллективе сложились хорошие отношения, и между легионерами и россиянами нет проблем.