Роберто Манчини: "Думаю, Дзюбу еще "прорвет", если можно так сказать"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что он доволен работой Артема Дзюбы​ на поле. Однако, по его словам, нападающий должен забивать.

– Это тоже двоякая ситуация. Безусловно, я доверяю Дзюбе. Как и всем нашим игрокам, которые, считаю, большие молодцы. В той же Казани Артем потрудился на славу, – цитирует Манчини "Матч ТВ". – Я им доволен. Однако он все-таки нападающий. И должен забивать. Думаю, его еще "прорвет", если можно так сказать. Причем как раз в последних играх этого календарного года, которые во многом станут для нас решающими.