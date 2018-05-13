Роберто Манчини: "Договоренностей со сборной Италии нет"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после победы над "СКА-Хабаровск" в матче 30-го тура премьер-лиги (6:0) отметил, что договоренностей со сборной Италии у него нет, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Напомним, в воскресенье утром клуб объявил о разрыве контракта с итальянским тренером.

- Прежде всего хочу поблагодарить клуб за то, что предоставил возможность потренировать команду, - начал Манчини. - Отмечу, что болельщики заслуживали большего, они вели себя фантастически и поддерживали нас всегда. Очень жаль, что не удалось выиграть чемпионат. В критический момент мы потеряли трех игроков основы - Кокорина, Мамману и Кузяева. Это сказалось.

- Что вы думаете о кандидатурах Маурицио Сарри и Синиши Михайловича? Правда, что последнего вы сами рекомендовали на пост?

- Не знаю, как ответить. Я не имею отношения к будущему тренеру "Зенита", никому не давал советов.

- Вы уходите в сборную Италии?

- На данный момент никаких договоренностей. Было бы неправильно вести переговоры с Федерацией футбола Италии до того, как был разорван контракт с "Зенитом". Не могу подтвердить, что я стану тренером сборной Италии. Но мне было бы интересно занять этот пост. Теперь я имею право вступить в переговоры с федерацией футбола Италии.

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