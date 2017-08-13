Роберто Манчини: "Для меня все игроки равны - вне зависимости от национальности"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы над "Ахматом" (4:0) в матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что для него важны все игроки команды, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По словам специалиста, он также наблюдает за "Зенитом-2" и молодежной командой.

– Терентьев снова вышел в основе. Он способен заменить Смольникова? – вопрос Манчини.

– Он сыграл хорошо. Это наш воспитанник, но я не хочу кого-то выделять. Для нас важны все: и Смольников, и Анюков. Слежу за успехами матчей "Зенита-2" и молодежки.

– Вы выпускаете максимум пять легионеров в составе, хотя можно шесть. Почему?

– Для меня все игроки равны – вне зависимости от национальности.

– За неделю команда провела три матча, но всякий раз основа была идентичной. Исключение – дисквалифицированный Смольников. Почему?

– В команде должно сохраняться единство. Должен быть костяк. Идет процесс трансформации, многие игроки покинули команду. Состав еще не обрел стабильность.

Трансляция матча "Зенит" – "Ахмат"