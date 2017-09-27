Роберто Манчини: "Дик Адвокат - большой тренер и хороший человек"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поздравил с 70-летием бывшего наставника питерцев Дика Адвоката. Также итальянский специалист рассказал о том, когда сине-бело-голубые смогут повторить успехи в Европе, достигнутые при голландце.

- Что скажете о Дике Адвокате? Сегодня он празднует 70-летие. Когда ваш "Зенит" сможет повторить его успехи в Европе?

- С днем рождения его! Адвокат - большой футбольный тренер и хороший человек. Его "Зенит" был сильной командой, которая боролась в каждом матче. А у нас пока еще молодая команда, она значительно обновилась. Мы вместе всего три с небольшим месяца и все еще растем. Нужно время, чтобы построить коллектив, способный выигрывать на европейском уровне. (Сергей ЯРЕМЕНКО)