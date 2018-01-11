13:00 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Было бы честью возглавить сборную Италии, выиграть чемпионат мира или чемпионат Европы"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что хотел бы выиграть чемпионат мира. Он также добавил, что для него было бы честью тренировать сборную.

Напомним, ранее появилась информация, что 53-летний Манчини может уйти в сборную Италии или Австралии.

– У меня есть мечта – выиграть чемпионат мира в качестве тренера, то, что мне не удалось, когда я был игроком, – приводит La Gazzetta dello Sport слова Манчини. – Я работаю на поле каждый день в течение последних 40 лет. Я всегда могу вернуться к клубной работе после сборной.

Мне довелось работать в больших клубах и побеждать с ними. Тренировать сборную – прекрасная возможность. Это было бы честью, источником для гордости. Хотел бы выиграть чемпионат мира или чемпионат Европы. Деньги были не стали проблемой. Но давайте проясним, мы просто разговариваем… У меня контракт с "Зенитом", и все идет довольно хорошо.

Летучий итальянец. Все слухи об уходе Роберто Манчини из "Зенита"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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lavrentev01

он опять это сказал или это старая новость?

13:51

баламошка

Баклан витает в облаках.

13:32

maximus

Для победы на ЧЕ/ЧМ нужно будет натурализовать человек 5 аргентинцев

13:25

novic

Да уходи уже. Хватит причитаний по поводу сборной.

13:19