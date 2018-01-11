Роберто Манчини: "Было бы честью возглавить сборную Италии, выиграть чемпионат мира или чемпионат Европы"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что хотел бы выиграть чемпионат мира. Он также добавил, что для него было бы честью тренировать сборную.

Напомним, ранее появилась информация, что 53-летний Манчини может уйти в сборную Италии или Австралии.

– У меня есть мечта – выиграть чемпионат мира в качестве тренера, то, что мне не удалось, когда я был игроком, – приводит La Gazzetta dello Sport слова Манчини. – Я работаю на поле каждый день в течение последних 40 лет. Я всегда могу вернуться к клубной работе после сборной.

Мне довелось работать в больших клубах и побеждать с ними. Тренировать сборную – прекрасная возможность. Это было бы честью, источником для гордости. Хотел бы выиграть чемпионат мира или чемпионат Европы. Деньги были не стали проблемой. Но давайте проясним, мы просто разговариваем… У меня контракт с "Зенитом", и все идет довольно хорошо.

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