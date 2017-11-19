Роберто Манчини: "Большинство команд в Санкт-Петербурге ставят автобус у своих ворот"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы над "Тосно" (5:0) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что в первом тайме все футболисты были не очень свежими. Он также добавил, что проведет ротацию состава перед игрой группового турнира Лиги Европы против "Вардара", учитывая то, что впереди у питерцев матч со "Спартаком".

– Да, второй тайм нам лучше удался, первый тайм был не так хорошо, потому что вся команда собралась только в пятницу после отсутствия, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Манчини. – Поэтому в первом тайме все были не очень свежими.

Большинство команд, которые приезжают сюда, ставят автобус перед своими воротами и практически вдесятером играют на своем поле. Поэтому сложно находить пространство для атак на поле.

Почему Кузяев менял позиции? Он универсальный игрок, который может играть на любой позиции.

Конечно, на матч с "Вардаром" будут ротации состава перед игрой со "Спартаком".

Встреча "Зенит" - "Вардар" состоится 23 ноября и начнется в 21.00 по московскому времени. Гостевой матч со "Спартаком" пройдет 27 ноября, начало - в 19.30.

Трансляция матча "Зенит" – "Тосно"