Роберто Карлос, Неймар и Месси - в команде мечты Набабкина

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин назвал свою команду мечты в рамках одноименной программы на клубном канале "армейцев". В состав "дрим-тим" вошли как действующие игроки, например, Неймар и Лионель Месси, так и завершившие карьеру Роберто Карлос и Роналдо.
Полностью команда мечты Набабкина выглядит следующим образом:
Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") – Дани Алвес ("ПСЖ"), Тиагу Силва ("ПСЖ"), Серхио Рамос ("Реал"), Роберто Карлос (завершил карьеру) – Гарет Бэйл ("Реал"), Неймар ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона") – Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Роналдо (завершил карьеру). Тренером защитник ЦСКА назначил Хосепа Гвардьолу ("Манчестер Сити").
Это уже второй выпуск рубрики "Команда мечты". Первым в ней принял участие Алан Дзагоев.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Алан Дзагоев
- ЦСКА (футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Манчестер Сити
- Златан Ибрагимович
- Хосеп Гвардьола
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Кирилл Набабкин
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Серхио Рамос
- Роналдо
- Гарет Бэйл
- Джанлуиджи Буффон
- Дани Алвес
- Лос-Анджелес Гэлакси
- Тиагу Силва
- Роберто Карлос