Роберто Карлос, Неймар и Месси - в команде мечты Набабкина

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин назвал свою команду мечты в рамках одноименной программы на клубном канале "армейцев". В состав "дрим-тим" вошли как действующие игроки, например, Неймар и Лионель Месси, так и завершившие карьеру Роберто Карлос и Роналдо.

Полностью команда мечты Набабкина выглядит следующим образом:

Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") – Дани Алвес ("ПСЖ"), Тиагу Силва ("ПСЖ"), Серхио Рамос ("Реал"), Роберто Карлос (завершил карьеру) – Гарет Бэйл ("Реал"), Неймар ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона") – Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Роналдо (завершил карьеру). Тренером защитник ЦСКА назначил Хосепа Гвардьолу ("Манчестер Сити").

Это уже второй выпуск рубрики "Команда мечты". Первым в ней принял участие Алан Дзагоев.