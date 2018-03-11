Роберт Маскант: "Кажется, что Слуцкий всегда пьян"

Поработавший в чемпионате Голландии бывший главный тренер минского "Динамо" Роберт Маскант оценил возможное назначение россиянина Леонида Слуцкого на пост наставника "Витесса".
Ранее появилась информация, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России согласовал контракт с голландским клубом и летом официально возглавит команду. По информации Omroep Gelderland, соглашение с 46-летним специалистом будет рассчитано на два года.
- Я выступаю за то, чтобы в Голландии работали местные специалисты, но там исходят из качеств тренера, - цитирует Маасканта voetbalprimeur.nl. - Слуцкий – очень хороший специалист, он добился успеха в России.
Не удивлюсь, если в составе "Витесса" в следующем году будет восемь-девять россиян, хотя это было бы позором для голландского футбола.
Кажется, что Слуцкий всегда пьян, однако он, видимо, и капли в рот не берет. Это необычно для русского (смеется).
tvorog8088
У них денег столько нет что бы зарплату хотя бы двум российским игрокам потянуть)))
16:03
devoted
Куда взяли, туда и пошел. Что тут мусолить?
15:04
Нанаец
Мало ему английского чемпионата? Хочется "отметится" еще и в голландском?
13:32
Revelator78
Так каждому свое - мы по синьке, они по травке.
13:14
pahom-17
точно..бухает и на балалайке бренчит с утра до вечера в кругу медведей под икровую закусь...
12:50
AlCapone
Странный он, этот Слуцкий, даже медведя своего с собой в Англию не привозил. И балалайку тоже дома оставил
12:49
Конченый Джо
баламошка конечно не в курсе, но черт возьми, даже незамерзайку нужно закусывать, пропадет же поросенок...
12:46
higagy
На 8-9 россиян ни у одного голландского клуба денег не хватит.
12:40
Levbereg
Он совсем охренел. Для русского быть пьяным это норма? У меня друзья к своим годам вообще все перестали даже просто употреблять алкоголь. И в праздники тоже. Кого Вера (старая православная) привела на этот путь, кого принципы жизненные. А кто стремится быть модным, то сейчас в России модно не пить и не курить. Тем более не жрать всякую гадость. Или в футбольном Мире наоборот?
12:30
Edmundo.Baldivieso
Троллинг на "троечку", но 8-9 россиян - уровень. В принципе "топовые" русские соответствуют "Витессу"...
12:29