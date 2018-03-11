Роберт Маскант: "Кажется, что Слуцкий всегда пьян"

Поработавший в чемпионате Голландии бывший главный тренер минского "Динамо" Роберт Маскант оценил возможное назначение россиянина Леонида Слуцкого на пост наставника "Витесса".

Ранее появилась информация, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России согласовал контракт с голландским клубом и летом официально возглавит команду. По информации Omroep Gelderland, соглашение с 46-летним специалистом будет рассчитано на два года.

- Я выступаю за то, чтобы в Голландии работали местные специалисты, но там исходят из качеств тренера, - цитирует Маасканта voetbalprimeur.nl. - Слуцкий – очень хороший специалист, он добился успеха в России.

Не удивлюсь, если в составе "Витесса" в следующем году будет восемь-девять россиян, хотя это было бы позором для голландского футбола.

Кажется, что Слуцкий всегда пьян, однако он, видимо, и капли в рот не берет. Это необычно для русского (смеется).