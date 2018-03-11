11:59 | Футбол — РФПЛ

Роберт Маскант: "Кажется, что Слуцкий всегда пьян"

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Поработавший в чемпионате Голландии бывший главный тренер минского "Динамо" Роберт Маскант оценил возможное назначение россиянина Леонида Слуцкого на пост наставника "Витесса".

Ранее появилась информация, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России согласовал контракт с голландским клубом и летом официально возглавит команду. По информации Omroep Gelderland, соглашение с 46-летним специалистом будет рассчитано на два года.

- Я выступаю за то, чтобы в Голландии работали местные специалисты, но там исходят из качеств тренера, - цитирует Маасканта voetbalprimeur.nl. - Слуцкий – очень хороший специалист, он добился успеха в России.

Не удивлюсь, если в составе "Витесса" в следующем году будет восемь-девять россиян, хотя это было бы позором для голландского футбола.

Кажется, что Слуцкий всегда пьян, однако он, видимо, и капли в рот не берет. Это необычно для русского (смеется).

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КОММЕНТАРИИ (10)
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tvorog8088

У них денег столько нет что бы зарплату хотя бы двум российским игрокам потянуть)))

16:03

devoted

Куда взяли, туда и пошел. Что тут мусолить?

15:04

Нанаец

Мало ему английского чемпионата? Хочется "отметится" еще и в голландском?

13:32

Revelator78

Так каждому свое - мы по синьке, они по травке.

13:14

pahom-17

точно..бухает и на балалайке бренчит с утра до вечера в кругу медведей под икровую закусь...

12:50

AlCapone

Странный он, этот Слуцкий, даже медведя своего с собой в Англию не привозил. И балалайку тоже дома оставил

12:49

Конченый Джо

баламошка конечно не в курсе, но черт возьми, даже незамерзайку нужно закусывать, пропадет же поросенок...

12:46

higagy

На 8-9 россиян ни у одного голландского клуба денег не хватит.

12:40

Levbereg

Он совсем охренел. Для русского быть пьяным это норма? У меня друзья к своим годам вообще все перестали даже просто употреблять алкоголь. И в праздники тоже. Кого Вера (старая православная) привела на этот путь, кого принципы жизненные. А кто стремится быть модным, то сейчас в России модно не пить и не курить. Тем более не жрать всякую гадость. Или в футбольном Мире наоборот?

12:30

Edmundo.Baldivieso

Троллинг на "троечку", но 8-9 россиян - уровень. В принципе "топовые" русские соответствуют "Витессу"...

12:29

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