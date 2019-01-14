Роберт Мак: "В отпуске похудел на один килограмм!"

Словацкий полузащитник "Зенита" Роберт Мак ответил на вопросы журналистов после прохождения медосмотра. По его словам, лишнего веса у него нет.

– Как провели каникулы? – вопрос Маку.

– Замечательно, был с семьей на Мальдивах, потом в Словакии и Италии. Получил большое удовольствие.

– Привезли из отпуска лишний вес?

– Нет! Даже похудел на один килограмм.

– Что пожелали себе в новогоднюю ночь?

– Самое главное – счастья и здоровья для моей семьи и хорошего самочувствия в футболе для себя. Все остальное не так важно. (Егор БЫЧКОВ)