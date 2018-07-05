Роберт Мак: "У меня новая мотивация – поработать с Семаком"

Полузащитник Роберт Мак, вернувшийся в "Зенит" из аренды в ПАОКе, сказал, что новый главный тренер команды Сергей Семак в начале его карьеры в Санкт-Петербурге помог ему устроить детей в школу. 27-летний хавбек отметил, что помощь в этом вопросе многое сказала ему о человеческих качествах нового наставника команды.

– С какими чувствами вы возвращались в "Зенит"?

– У меня появилась новая мотивация, желание поработать с Сергеем Семаком. В прошлом сезоне я хотел остаться, но Манчини не видел меня в команде, поэтому выбрал ПАОК. Клуб, который хорошо знал, в котором уже поиграл. Сейчас у нас новый тренер, новая тактика и методы работы. Посмотрим, что будет дальше, учитывая количество игроков в команде. На данном этапе готовлюсь к сезону и упорно работаю на тренировках.

– Вы один из немногих, кто успел поработать с Семаком, когда он был в тренерском штабе Луческу.

– Да, он отличный человек. К тому же помог устроить моих детей в школу, когда я только переехал в Петербург.

– Как это произошло?

– Вы же знаете, сколько у Семака детей, так что он в курсе того, как все устроено. Он мне дал контакты директора школы, мы с ним связались и все сложилось успешно. Таким образом, я понял многое о человеческих качествах Семака.

– Могли бы представить себя многодетным отцом?

– Не-не, дети – это прекрасно, но мне вполне хватает двоих.

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