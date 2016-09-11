Роберт Мак: "Рад, что забил свой первый гол за "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак рад, что забил первый гол в России и помогу своей команде разгромить "Арсенал" в 6-м туре чемпионата России (5:0). Также он надеется, что будет получать больше игрового времени.

– Команда выглядела очень хорошо с первых минут и действовала очень уверенно, - цитирует пресс-служба клуба Мака. - Собственно, счет 5:0 это доказывает. Конечно, я рад, что забил свой первый гол и, надеюсь, показал, что могу получить больше игрового времени, чем в последних матчах.

– Какую установку давал вам Луческу?

– В первую очередь, я сам хотел доказать тренеру, что заслуживаю места в стартовом составе, что я – часть команды, я хочу забивать голы и приносить победы. Это моя цель. Кажется, у меня получилось. Я хотел выйти на поле, показать себя, а забитый мяч – это отличный бонус. Важнее всего то, что мы сумели победить.

– Подобные голы – это часть вашего стиля?

– Я регулярно пытаюсь обыгрывать один в один, обходить соперника и бить по воротам. Когда у меня есть шанс, то я это делаю. Сегодня как раз получился качественный удар, и я очень рад.