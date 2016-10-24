Роберт Евдокимов: "Задачи "Оренбурга"? Взять путевки на Мальдивы и уехать отдыхать"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения в гостевом матче 11-го тура премьер-лиги от "Зенита" (0:1) подчеркнул, что его команда показывает неплохой футбол, но пока его нельзя назвать хорошим. После 11 туров "Оренбург" (7 очков) занимает 15-е место в чемпионате России, команда Евдокимова только за счет разницы мячей опережает идущие на последнем месте "Крылья Советов".

– Какие задачи ставит команда до перерыва?

– Команда ставит задачу взять путевки на Мальдивы и уехать отдыхать. Какие задачи? Едем в Краснодар и хотим победить. Дальше у нас матч с "Крыльями": в нем мы также хотим победить. Мы показываем неплохой футбол, но пока его нельзя назвать хорошим. (Официальный сайт "Зенита")