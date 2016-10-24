23:58 24 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роберт Евдокимов: "Задачи "Оренбурга"? Взять путевки на Мальдивы и уехать отдыхать"

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Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения в гостевом матче 11-го тура премьер-лиги от "Зенита" (0:1) подчеркнул, что его команда показывает неплохой футбол, но пока его нельзя назвать хорошим. После 11 туров "Оренбург" (7 очков) занимает 15-е место в чемпионате России, команда Евдокимова только за счет разницы мячей опережает идущие на последнем месте "Крылья Советов".

– Какие задачи ставит команда до перерыва?

– Команда ставит задачу взять путевки на Мальдивы и уехать отдыхать. Какие задачи? Едем в Краснодар и хотим победить. Дальше у нас матч с "Крыльями": в нем мы также хотим победить. Мы показываем неплохой футбол, но пока его нельзя назвать хорошим. (Официальный сайт "Зенита")

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/10/24/robert-evdokimov-v-rossiyskom-chempionate-mne-bolshe-vsego-nravitsya-zenit-/

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