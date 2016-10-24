Роберт Евдокимов: "За игру с "Зенитом" нас никто ругать не будет"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов перед гостевым матчем 11-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что команда надеется на полузащитника Павла Нехайчика. По словам специалиста, белорусский футболист, восстановившись о травмы, показывает очень приличный уровень игры.

- Мы многого ждем от белоруса Павла Нехайчика, он крепкий полузащитник, - сказал Евдокимов в эфире канала "Наш футбол". – После восстановления от травмы хавбек показывает очень приличный уровень. Не вижу смысла как-то по-особенному настраивать футболистов "Оренбурга" на матч с "Зенитом". На данный момент у команды все хорошо, нам терять нечего. За сегодняшний матч нас никто ругать не будет. Постараемся сделать свое дело и показать хороший футбол.