21:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роберт Евдокимов: "Я плохой тренер для Прудникова, как и 15 предыдущих"

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Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения в матче 20-го тура чемпионата России от "Анжи" (0:1) выразил уверенность в том, что его команда была ближе к забитому голу, чем соперник. По словам специалиста, изначально было понятно, что эта игра будет идти до одного забитого мяча.

- "Анжи" - боевая команда. Было понятно, что сегодня исход встречи решит один гол, - сказал Евдокимов в интервью телеканалу "Наш футбол". - Мы пропустили и проиграли. Мне кажется, что "Оренбург" был ближе к забитому мячу.

Эпизод с Прудниковым? Он - великолепный футболист, я хорошо к нему отношусь. Я же для него плохой тренер, потому что он у меня не играл, как и у 15 предыдущих специалистах. Я его поддержал.

Напомним, что 28-летний форвард за свою карьеру выступал в составе 11 команд.

Трансляция матча "Анжи" - "Оренбург"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Hummel

А у Евдокимова с юмором всё в порядке!

21:16

Lars Berger

Прудникову 5 команд осталось. И жизнь в футболе прожита не зря.

21:15

psevdonim777

Намекнул на палку стреляющую очень редко

21:08

Доктор-Ч

Евдокимов намекнул на автогол???

21:05

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