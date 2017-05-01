Роберт Евдокимов: "Воробьев полностью готов к игре с "Крыльями"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что перестановки в составе вызваны травмами игроков. Также он подчеркнул, что экс-хавбек самарцев Роман Воробьев, попавший в стартовый состав, полностью восстановился после повреждения.

- Какие-то замены вынужденные, какие-то нет, - сказал Евдокимов в эфире канала "Наш футбол". - Напряженный график. Играем и на естественном поле, и на искусственном. Отсюда травмы.

- Насколько готов Воробьев к сегодняшнему матчу? Понятно, что эмоции будут в порядке, а вот что со здоровьем?

- Он полностью готов к игре. Он и в прошлой игре был готов - мы его выпустили на замену.

Матч "Крылья Советов" - "Оренбург" состоится сегодня, 1 мая, начало - в 15.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.