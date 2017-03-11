Роберт Евдокимов: "У ворот "Оренбурга" не было ни одного момента"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после гостевого матча 19-го тура против "Рубина" (0:0) еще раз посетовал на плохое качество поля на стадионе "Центральный".

– Заработали очко, чему мы очень рады, - сказал Евдокимов.

– Может быть, стоило заменить Дюриша раньше, чтобы победить?

– Понятно, что у вас в Казани были такие нападающие, что Дюриш не впечатляет, но он сыграл хорошо. Он очень хорошо открывается. У нас было бы больше выходов один в один, если бы поле было лучше. У наших ворот не было ни одного момента, за исключением напряжения в последние 10 минут. Мы помним, что пропускали на 90-х минутах, поэтому знаем, как играть в концовках. Мы держали замены до последних минут, потому что знали, что будет напряженно. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Роберт Евдокимов: "Плохое поле в Казани? Россия, март месяц…"