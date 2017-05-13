Роберт Евдокимов: "Руководство "Локомотива" проявило уважение к суперфутболисту"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов восхищен руководством "Локомотива", которое в матче 28-го тура чемпионата России позволило сыграть полузащитнику Дмитрию Лоськову (0:4). По его словам, таким образом, железнодорожники проявили уважение к суперфутболисту.

Напомним, что прошедшая встреча стала прощальной для 43-летнего полузащитника Дмитрия Лоськова. Он провел на поле 12 минут.

- Не было желания с первых минут максимально придавить соперника, учитывая, что в его составе вышел 43-летний игрок? - вопрос Евдокимову.

- Так мы пытались. В перекладину попали - железный был момент. Но Лоськов тоже ведь футболист. Да, движения не хватало, что логично, но мяч он ни разу, вроде бы, не потерял. А вообще, я восхищен руководством "Локомотива", которое дало ему провести этот матч, проявило уважение к суперфутболисту. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Оренбург"