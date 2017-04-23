Роберт Евдокимов: "Реализация в очередной раз подводит "Оренбург"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после победы над "Томью" (2:1) в матче 24-го тура чемпионата России заявил, что его подопечным пришлось непросто вести борьбу с молодыми игроками соперника. "Оренбург" занимает 13-е место в таблице, "Томь" располагается на последней строчке.

– С одной стороны, качество весеннего поля не дает возможности играть в комбинационный футбол. С другой стороны, мы немного упростили игру и создали достаточное количество моментов, чтобы выиграть матч – и выиграть уверенно. Но реализация в очередной раз подводит нас. Тем не менее, победа, я считаю, заслуженная.

– "Томь" заметно омолодилась по сравнению с первым кругом. Как готовились к матчу, как изучали фактически нового соперника?

– Конечно, мы готовились и просматривали матчи "Томи". Команду можно похвалить: обыграли "Амкар", очень достойно с "Рубином" сыграли 2:2. И если бы мы сегодня вышли какие-то недонастроенные, что, мол, три очка уже в кармане, – было бы очень тяжело выиграть.

А что касается "Томи", то она не просто омолодилась, а радикально обновилась – играют даже ребята 1997 и 1998 годов рождения. Для них это бесценный опыт: когда бы они еще поиграли в таком возрасте в премьер-лиге. С другой стороны, они достойно, качественно играют, бьются, целиком отдаются на поле. И еще раз повторю: в борьбе нам было очень тяжело, и молодые ребята нисколько не уступали нам в этом. (Сергей СИМОНОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Томь" - "Оренбург"