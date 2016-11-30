21:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роберт Евдокимов: "После того, как Вернблума дисквалифицировали, но со следующего матча – все стало понятно"

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Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после матча 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2) в эфире канала "Наш футбол" подчеркнул, что не видит больше смысла в жалобах на судей. При этом специалист выразил удовлетворение игрой своей команды.

– Сегодня у вас были претензии по судейству, но, по крайней мере, до гола у вас было удовлетворение игрой команды?

– И до и после. Все-таки ЦСКА – чемпион, и мы достойно сражались. Было много предголевых моментов, подходов, но мастерство и, возможно, погода не позволили нам их завершить.

– Что касается вопросов к судьям, после перерыва вы изменили свое поведение. Поняли, что ваши слова до них не доходят?

– После того, как Вернблума дисквалифицировали, но со следующего матча – все стало понятно. Получается, он сегодня мог получать желтую карточку, удаляться – делать что угодно. Мне эта ситуация непонятна. А что касается судейства – пенальти и все такое, – мне это кажется бессмысленным, как и мои комментарии.

Трансляция матча ЦСКА - "Оренбург"

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КОММЕНТАРИИ (22)
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П_о_в_а_р

Да уж. ГВК вернулся по полной. Евдокимову респект.

22:54

spetrov

Thomas_Boy, с таким подходом натренирует много. :) Обидно за Оренбург, команда-то хорошая.

22:44

foreverCSKAforever

Bache Gabrielsen, ты еще тут сказки про торчков, которые соскочили, начни рассказывать.

22:43

Thomas_Boy

pikvl __________ Фимоз головного мозга.

22:41

Thomas_Boy

spetrov __________ Ну главное, чтобы это тренировать не мешало. А болтать - пускай болтает.)

22:40

совва

Роберт бобен барабек, всю мосчь) своей тренерской мысли и знания регламента продемонстрировал... теперь понятно почему у нас футбол на таком низком уровне, если даже тренер команды рфпл не знает регламент, о чем можно говорить. А как качественно и точно игру своей команды разобрал))

22:32

pikvl

Thomas_Boy, ФГМ это что? Фаллос головного мозга?

22:25

Bache Gabrielsen

Вся Россия, вся Москва угорает с ЦСКА. Ну и с их болел, конечно. Кокаиновое сообщество вдруг про бромантан 15-летней давности вспомнило. Мозги, что ли, на Песчаной отморозили ?

22:12

spetrov

Thomas_Boy, вот такие у нас специалисты. :)

22:11

Jean4

Против чемпиона не попрешь! =))))

22:10

Thomas_Boy

У Евдокимова ФГМ.

22:09

Роман72

Все стало понятно еще когда Иванова на эту игру назначили

22:07

Тони Старк

AlexCS4 Гарсия и Витсель не должны были пропускать этот тур,это была ошибка Матч-тв так как они отбыли свои дисквалификации буквально пару туров назад и не понятно почему Гарсия уже не играл сегодня,а Вернблум только со следующего!

22:05

А380726

Трудно быть тренером, не знающим регламент. Евдокимов будто с Луны свалился :( или косит под дурачка

21:57

ak-09

Евдокимов четыре матча сыграл за бромантановых. Это крест на всю жизнь.Ромбик головного мозга не лечится.Твой игрок играет рукой в штрафной,виноват судья показавший на точку.Защитник сбивает Странберга,опять виноват судья. Игнашевич забивает с 30-ти метров.Кто виноват? КДК, потому что дисквалифицировала Вернблума со следующего матча.Идиот.И вот такие тренера работают у нас в РФПЛ.

21:57

foreverCSKAforever

Spetrov, для таких регламент не писан. А вот обматерить журналиста, который обоснованно сомневается в его профпригодности, всегда пожалуйста.

21:56

AlexCS4

Вроде бы не Бобров из СЭ. Зачем же такую чушь нести? Дисквалификации и Вернблума, и Гарсии со следующего тура, поскольку решение КДК вступает в силу со СЛЕДУЮЩЕГО дня. А Гарсии пропускал этот тур из-за перебора карточек, дисква пойдет также со следующего тура.

21:55

BABOOIN

гнилoй чемпионат как и ворье отмывающее бабло в нем

21:54

_Я_против_Астротерфа_

хоть и болею за ЦСКА-но судейство просто барахло...

21:39

infeneon

"ИВАНОВ ОШИБОЧНО НАЗНАЧИЛ ПЕНАЛЬТИ В ПОЛЬЗУ ЦСКА" внезапно :-) когда вы поймете что ЦСКА будет выигрывать даже не выходя на поле

21:39

spetrov

Да, Роберт, мог, ведь в прошлом матче он не получил карточек. И не должен был пропускать этот из-за перебора.

21:38

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ