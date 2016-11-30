Роберт Евдокимов: "После того, как Вернблума дисквалифицировали, но со следующего матча – все стало понятно"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после матча 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2) в эфире канала "Наш футбол" подчеркнул, что не видит больше смысла в жалобах на судей. При этом специалист выразил удовлетворение игрой своей команды.
– Сегодня у вас были претензии по судейству, но, по крайней мере, до гола у вас было удовлетворение игрой команды?
– И до и после. Все-таки ЦСКА – чемпион, и мы достойно сражались. Было много предголевых моментов, подходов, но мастерство и, возможно, погода не позволили нам их завершить.
– Что касается вопросов к судьям, после перерыва вы изменили свое поведение. Поняли, что ваши слова до них не доходят?
– После того, как Вернблума дисквалифицировали, но со следующего матча – все стало понятно. Получается, он сегодня мог получать желтую карточку, удаляться – делать что угодно. Мне эта ситуация непонятна. А что касается судейства – пенальти и все такое, – мне это кажется бессмысленным, как и мои комментарии.
П_о_в_а_р
Да уж. ГВК вернулся по полной. Евдокимову респект.
22:54
spetrov
Thomas_Boy, с таким подходом натренирует много. :) Обидно за Оренбург, команда-то хорошая.
22:44
foreverCSKAforever
Bache Gabrielsen, ты еще тут сказки про торчков, которые соскочили, начни рассказывать.
22:43
Thomas_Boy
pikvl __________ Фимоз головного мозга.
22:41
Thomas_Boy
spetrov __________ Ну главное, чтобы это тренировать не мешало. А болтать - пускай болтает.)
22:40
совва
Роберт бобен барабек, всю мосчь) своей тренерской мысли и знания регламента продемонстрировал... теперь понятно почему у нас футбол на таком низком уровне, если даже тренер команды рфпл не знает регламент, о чем можно говорить. А как качественно и точно игру своей команды разобрал))
22:32
pikvl
Thomas_Boy, ФГМ это что? Фаллос головного мозга?
22:25
Bache Gabrielsen
Вся Россия, вся Москва угорает с ЦСКА. Ну и с их болел, конечно. Кокаиновое сообщество вдруг про бромантан 15-летней давности вспомнило. Мозги, что ли, на Песчаной отморозили ?
22:12
spetrov
Thomas_Boy, вот такие у нас специалисты. :)
22:11
Jean4
Против чемпиона не попрешь! =))))
22:10
Thomas_Boy
У Евдокимова ФГМ.
22:09
Роман72
Все стало понятно еще когда Иванова на эту игру назначили
22:07
Тони Старк
AlexCS4 Гарсия и Витсель не должны были пропускать этот тур,это была ошибка Матч-тв так как они отбыли свои дисквалификации буквально пару туров назад и не понятно почему Гарсия уже не играл сегодня,а Вернблум только со следующего!
22:05
А380726
Трудно быть тренером, не знающим регламент. Евдокимов будто с Луны свалился :( или косит под дурачка
21:57
ak-09
Евдокимов четыре матча сыграл за бромантановых. Это крест на всю жизнь.Ромбик головного мозга не лечится.Твой игрок играет рукой в штрафной,виноват судья показавший на точку.Защитник сбивает Странберга,опять виноват судья. Игнашевич забивает с 30-ти метров.Кто виноват? КДК, потому что дисквалифицировала Вернблума со следующего матча.Идиот.И вот такие тренера работают у нас в РФПЛ.
21:57
foreverCSKAforever
Spetrov, для таких регламент не писан. А вот обматерить журналиста, который обоснованно сомневается в его профпригодности, всегда пожалуйста.
21:56
AlexCS4
Вроде бы не Бобров из СЭ. Зачем же такую чушь нести? Дисквалификации и Вернблума, и Гарсии со следующего тура, поскольку решение КДК вступает в силу со СЛЕДУЮЩЕГО дня. А Гарсии пропускал этот тур из-за перебора карточек, дисква пойдет также со следующего тура.
21:55
BABOOIN
гнилoй чемпионат как и ворье отмывающее бабло в нем
21:54
_Я_против_Астротерфа_
хоть и болею за ЦСКА-но судейство просто барахло...
21:39
infeneon
"ИВАНОВ ОШИБОЧНО НАЗНАЧИЛ ПЕНАЛЬТИ В ПОЛЬЗУ ЦСКА" внезапно :-) когда вы поймете что ЦСКА будет выигрывать даже не выходя на поле
21:39
spetrov
Да, Роберт, мог, ведь в прошлом матче он не получил карточек. И не должен был пропускать этот из-за перебора.
21:38