Роберт Евдокимов: "После того, как Вернблума дисквалифицировали, но со следующего матча – все стало понятно"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после матча 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2) в эфире канала "Наш футбол" подчеркнул, что не видит больше смысла в жалобах на судей. При этом специалист выразил удовлетворение игрой своей команды.

– Сегодня у вас были претензии по судейству, но, по крайней мере, до гола у вас было удовлетворение игрой команды?

– И до и после. Все-таки ЦСКА – чемпион, и мы достойно сражались. Было много предголевых моментов, подходов, но мастерство и, возможно, погода не позволили нам их завершить.

– Что касается вопросов к судьям, после перерыва вы изменили свое поведение. Поняли, что ваши слова до них не доходят?

– После того, как Вернблума дисквалифицировали, но со следующего матча – все стало понятно. Получается, он сегодня мог получать желтую карточку, удаляться – делать что угодно. Мне эта ситуация непонятна. А что касается судейства – пенальти и все такое, – мне это кажется бессмысленным, как и мои комментарии.

Трансляция матча ЦСКА - "Оренбург"