Роберт Евдокимов: "Оренбургу" пора уже выигрывать"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов выразил неудовлетворение результатом матча 6-го тура чемпионата России с "Анжи" (0:0). Специалист посетовал на нехватку мастерства у своих подопечных.

– Мы, конечно, недовольны этой ничьей. Пора уже выигрывать, – цитирует пресс-служба "Анжи" Евдокимова. – И сегодня, на мой взгляд, были для этого большие шансы. Но немножко не хватает. Везения, мастерства, последнего паса…

"Анжи" – хороший соперник. Очень много сильных футболистов. Но, на мой взгляд, при нашем выходе из обороны они нам не доставили никаких проблем – сразу отходили назад, было минимум прессинга. Поэтому мы спокойно доходили до их штрафной, но там уже немножко не получалось. Потому что где-то мы спешили, где-то были ненужные потери. И самое главное – ну да, сильные футболисты у соперника…