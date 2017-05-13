Роберт Евдокимов: "Оренбургу" от поражений соперников легче не будет"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов перед началом матча 28-го тура чемпионата России с "Локомотивом" подчеркнул, что команда серьезно готовилась к этой игре. По словам специалиста, сине-белые нацелены на победу.

- Поражения соперников? Легче нам от этого не будет, потому что мы играем с топ-клубом, - сказал Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол". - Мы не смотрим на конкурентов, а готовимся к предстоящему матчу.

Не знаю, какие задачи на сезон у "Локомотива". Мы же хотим остаться в премьер-лиге. Серьезно готовимся, хотим брать очки.

Двое нападающих в стартовом составе? Мы бы собрались побеждать и с одним нападающим. Или если бы не было ни одного.

Трансляция матча "Локомотив" - "Оренбург"