21:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роберт Евдокимов: "Оренбургу" не хватает мастерства"

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Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения в матче от "Терека" (1:2) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что его команде не хватает мастерства. "Оренбург" проиграл в третий раз кряду.

– Мы каждый матч так играем. Проигрываем все матчи в один мяч, – сказал Евдокимов в эфире телеканале "Наш футбол". – Хотя даже в ходе сегодняшней игры "Оренбург" создавал моменты и имел хороший подходы. "Терек" – более опытная команда, более мастеровитая. Нашей команде не хватает мастерства в завершении атак. Это сказывается и на психологическом состоянии. Мы работаем, духом не падаем. За все 9 туров претензий к футболистам не имею по самоотдаче.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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