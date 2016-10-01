Роберт Евдокимов: "Оренбургу" не хватает мастерства"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения в матче от "Терека" (1:2) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что его команде не хватает мастерства. "Оренбург" проиграл в третий раз кряду.

– Мы каждый матч так играем. Проигрываем все матчи в один мяч, – сказал Евдокимов в эфире телеканале "Наш футбол". – Хотя даже в ходе сегодняшней игры "Оренбург" создавал моменты и имел хороший подходы. "Терек" – более опытная команда, более мастеровитая. Нашей команде не хватает мастерства в завершении атак. Это сказывается и на психологическом состоянии. Мы работаем, духом не падаем. За все 9 туров претензий к футболистам не имею по самоотдаче.