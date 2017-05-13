Роберт Евдокимов: "Оренбург" вышел поиграть в футбольчик. Так за выживание не борются"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения от "Локомотива" (0:4) в матче 28-го тура чемпионата России посетовал на недостаток концентрации. По его словам, в этой встрече сине-белые вышли поиграть в футбольчик, а не бороться за очки.

- У "Оренбурга" не получалось многое, - сказал Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол". - Мы играли 25 минут в первом тайме, а потом последовал провал. Так за выживание не борются. У нас, наверное, эйфория после последних матчей. А мы вышли на поле с настроением в футбольчик поиграть. Побеждать "Локомотив" можно только с концентрацией, агрессией.

Психология? Она важна. Железнодорожники - сильная команда. Не сомневаюсь, что в следующем сезоне они будут бороться за место в первой тройке. Никто не говорит, о том, что для нас все потеряно. Впереди две игры, нужно будет побеждать. Если мы это сделаем, то все будет нормально.

Трансляция матча "Локомотив" - "Оренбург"