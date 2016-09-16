19:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роберт Евдокимов: "Оренбург" смотрелся достойно в матче со "Спартаком"

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Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения в домашнем матче 7-го тура премьер-лиги от "Спартака" (1:3) подчеркнул, что, несмотря на неудачный результат, команда смотрелась достойно на фоне лидера чемпионата России. По словам специалиста, "Оренбург" показал, что умеет играть в футбол.

– Мы создали немало голевых моментов, где-то даже больше "Спартака", – отметил в эфире телеканала "Наш футбол" Евдокимов. – Считаю, что мы смотрелись достойно в матче с лидером и показали, что умеем играть в футбол.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Урал68

Показали что умеют играть в побоище и грубиянство

19:58

KRAFT-Z

Чудак ты на букву М Роберт !!!!! И команда у тебя обычный СБРОД.

19:41

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