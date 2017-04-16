Роберт Евдокимов: "Оренбург" провел лучший матч"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов остался доволен тем, как его команда сыграла с "Тереком" в матче 23-го тура премьер-лиги. Также он признался, что некоторые футболисты играли с травмами.

– "Терек" очень крепкая команда, она мне очень нравится. Играет очень правильно, грамотно и не зря занимает высокое место, – приводит официальный сайт "Оренбурга" слова Евдокимова. – Но мы сыграли свою лучшую игру при выходе из обороны, в атаке, потому что создали достаточное количество стопроцентно голевых моментов. И сегодня сыграть вничью или тем более проиграть было бы странно и обидно.

Кержаков получил травму. Абакумов в первом тайме в столкновении тоже получил повреждение и играл на морально-волевых, на одной ноге практически. Поэтому не мог сам выносить мяч. Григорьев еле-еле добегал. И еще были ушибы. Поэтому люди с травмами играют.