Роберт Евдокимов: "Оренбург" не очень хорошо играет на выезде… да и дома тоже не очень"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов перед матчем 16-го тура чемпионата России с ЦСКА отметил, что на игроков немного давит тот факт, что у команды мало очков. Матч ЦСКА – "Оренбург" начнется в 19.30 по московскому времени.

– Глупо говорить, что мы побежим вперед, будем забивать голы и владеть преимуществом. Есть свой план на игру, а его исполнение во многом зависит от того, что позволит сделать соперник, – сказал Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы не очень хорошо играем на выезде… да и дома не очень играем. Конечно все это влияет на психологическое состояние футболистов. Было много матчей, где мы должны были брать очки.

Трансляция матча ЦСКА – "Оренбург"