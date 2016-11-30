19:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роберт Евдокимов: "Оренбург" не очень хорошо играет на выезде… да и дома тоже не очень"

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Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов перед матчем 16-го тура чемпионата России с ЦСКА отметил, что на игроков немного давит тот факт, что у команды мало очков. Матч ЦСКА – "Оренбург" начнется в 19.30 по московскому времени.

– Глупо говорить, что мы побежим вперед, будем забивать голы и владеть преимуществом. Есть свой план на игру, а его исполнение во многом зависит от того, что позволит сделать соперник, – сказал Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы не очень хорошо играем на выезде… да и дома не очень играем. Конечно все это влияет на психологическое состояние футболистов. Было много матчей, где мы должны были брать очки.

Трансляция матча ЦСКА – "Оренбург"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
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