Роберт Евдокимов: "Оренбург" доволен, что сыграл вничью с прямым конкурентом"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после матча 26-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (1:1) отметил, что доволен ничьей. Также он посетовал на то, что пенальти в концовке встречи был назначен неверно.

– В сложнейшем матче мы сыграли ничью, - цитирует пресс-служба самарского клуба Евдокимова. - В каких-то моментах нам повезло, а в каких-то выше всяких похвал сыграл Руденко. Тем не менее, моменты у чужих ворот у нас были. При счете 0:1 у "Оренбурга" не получилось довести контратаки до конца и снять все вопросы о победителе. В конце встречи мы получили гол с липового пенальти. В целом мы довольны тем, что сыграли вничью с прямым конкурентом.

"СЭ" вел трансляцию матча "Крылья Советов" - "Оренбург"