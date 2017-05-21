Роберт Евдокимов: "Оренбург" был сильнее "Ростова"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов считает, что его команда заслуженно победила в матче 30-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (2:0). Этот результат позволил "Оренбургу" избежать прямого вылета из высшего дивизиона и гарантировать участие в стыковых матчах.

– В каких-то моментах повезло. Но везет сильнейшим, – отметил в эфире телеканала "Матч! Игра" Евдокимов. – Мы были сильнее. Нам пришлось сыграть в упрощенный футбол, который больше присущ "Ростову". За счет длинных простых передач вперед. Вскрыть защиту соперника во втором тайме нам удалось за счет мастерства. Мы заманили "Ростов" на свою половину поля. Он такой стиль не любит. Сами же не давали сопернику пространства и забили два мяча в контратаках.

Трансляция матча "Оренбург" - "Ростов"