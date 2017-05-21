Роберт Евдокимов: "Оренбург" был сильнее "Ростова"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов считает, что его команда заслуженно победила в матче 30-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (2:0). Этот результат позволил "Оренбургу" избежать прямого вылета из высшего дивизиона и гарантировать участие в стыковых матчах.
– В каких-то моментах повезло. Но везет сильнейшим, – отметил в эфире телеканала "Матч! Игра" Евдокимов. – Мы были сильнее. Нам пришлось сыграть в упрощенный футбол, который больше присущ "Ростову". За счет длинных простых передач вперед. Вскрыть защиту соперника во втором тайме нам удалось за счет мастерства. Мы заманили "Ростов" на свою половину поля. Он такой стиль не любит. Сами же не давали сопернику пространства и забили два мяча в контратаках.
Владимир 3107
Оренбуржские костоломы. Сломали трёх игроков: Наваса, Калачёва, Байрамяна, и ещё хвалятся. Скажите спасибо Бердыеву за то что сдал матч. В "Краснодар" Бердыев собрался, вот и сдал матч. А все ахают и охают. Кто мешал Бердыеву сыграть так как с "Анжи", нет он опять перетасовал состав. Выставил стартовый состав при котором "Ростов" 7 матчей не выигрывал. Бердыев только за счёт купленных легионеров выигрывает. Не нужен он "Ростову". При нём ни одного воспитанника "Ростова" не заиграло в основном составе.
17:47
Orengrad
Дурак ты, дядя. Ну за какие деньги можно купить отказ от выступления в еврокубках?
17:22
podnimitemneveki
Идиот раскажи сколько это стоит и не морочь всем голову
17:18