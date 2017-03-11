Роберт Евдокимов: "Оренбург" был лучше "Рубина"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после ничьей с "Рубином" (0:0) в гостевом матче 19-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" выразил уверенность, что его команда была сильнее соперника. По словам Евдокимова, в некоторых моментах его игрокам помешало плохое состояние газона.

– То, что заработали очко, это хорошо, – подчеркнул Евдокимов. – Но по игре мы были лучше, дисциплинированнее. Были агрессивнее соперника, за исключением последних 10-12 минут. У нас были моменты, около наших ворот опасности не возникало. Также у нас были контратаки, которые мы не смогли довести до конца из-за состояния поля.