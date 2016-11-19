Роберт Евдокимов: "Ничья между "Оренбургом" и "Локомотивом" закономерна"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после игры 14-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1) отметил, что итоговая ничья является для команды шагом вперед. Евдокимов также посетовал на непростые погодные условия.

– Было очень холодно, поэтому я хочу поблагодарить болельщиков, которые посетили сегодня игру, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Евдокимов. – Думаю, ничья – закономерный результат. Мы играли против опытного соперника, в составе которого выступают качественные футболисты, представляющие сборную. Думаю, мы достойно провели последний домашний матч в 2016 году. Набранное очко – это шаг вперед.

Трансляция матча "Оренбург" – "Локомотив"