16:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роберт Евдокимов: "Ничья между "Оренбургом" и "Локомотивом" закономерна"

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Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после игры 14-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1) отметил, что итоговая ничья является для команды шагом вперед. Евдокимов также посетовал на непростые погодные условия.

– Было очень холодно, поэтому я хочу поблагодарить болельщиков, которые посетили сегодня игру, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Евдокимов. – Думаю, ничья – закономерный результат. Мы играли против опытного соперника, в составе которого выступают качественные футболисты, представляющие сборную. Думаю, мы достойно провели последний домашний матч в 2016 году. Набранное очко – это шаг вперед.

Трансляция матча "Оренбург" – "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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