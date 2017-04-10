Роберт Евдокимов: "Не сказал бы, что "Оренбург" смотрелся отлично"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения от "Урала" (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России посетовал на слабую реализацию голевых моментов. По его словам, в решающие моменты сине-белым просто не везло.

- Я бы не сказал, что "Оренбург" смотрелся отлично, - сказал Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол". - Во втором тайме побежали вперед, играли навалом.

Создавали моменты, но реализация хромает. Если раньше мы говорили про мастерство, то теперь следует говорить о везении. Но поражение есть поражение.

Замены? "Оренбург" проиграл, поэтому неудовлетворительная оценка игры всей команды.

Трансляция матча "Урал" - "Оренбург"