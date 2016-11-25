Роберт Евдокимов: "Не провоцируйте меня арбитрами, вы знаете, как я могу ответить"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов дал понять, что недоволен действиями арбитров в матче 15-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:1). По его мнению, в ворота его команды несправедливо назначили пенальти и не дали им самим пробить 11-метровый удар в концовке встречи.

– Мне нравится "Уфа", исправно набирает очки в тех матчах, где не должна этого делать, – сказал Евдокимов. – Мне кажется, и сегодня было минимум голевых моментов у наших ворот, но они победили, поэтому я "Уфу" искренне поздравляю с победой.

– У вас есть претензии к главному арбитру?

– Вы меня не провоцируйте арбитрами, вы же знаете, как могу ответить потом. Задавайте корректные вопросы.

– Результат не по игре?

– Я ещё раз говорю, мне нравится "Уфа", которая побеждает в тех играх, где не должна этого делать. Таких матчей, на мой взгляд, было много. В матче с "Локомотивом" не было ни одного удара, со "Спартаком" минимум ударов. Это большое мастерство, победа всегда закономерна.

– Здесь больше мастерства или везения?

– Ну как вам ответить на этот вопрос, если нам поставили левый пенальти и не поставили пенальти в сторону "Уфы" на последней минуте матча?

Напомним, что после ничьей с "Краснодаром" в игре 13-го тура (3:3) нецензурно обругал журналиста, задавшего ему провокационный вопрос.