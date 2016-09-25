Роберт Евдокимов: "На данный момент все выглядит печально"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения в матче 8-го тура премьер-лиги от "Урала" (0:1) остался недволен игрой команды. По его словам, подопечные проиграли из-за собственных ошибок.

– Мнение от игры сложилось не очень хорошее, – отметил Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол". – С первых минут действовали неважно. Может быть, сказалась кубковая игра. Может, проблемы с настроем, чего не случалось очень давно. В целом, повторюсь, игра не очень хорошая. При этом соперник не представил никаких козырей. Можно сказать, что гол создали сами себе. Потом мы сбились на простой навал. В общем, будем разбираться и сделаем выводы. На данный момент все выглядит печально.