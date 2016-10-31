Роберт Евдокимов: "К "Крыльям" готовиться не слишком сложно - команда играет по простой схеме"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после матча 12-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (1:0) отметил, что его команда играла с большим преимуществом. По его словам, самарская команда - не слишком сложный соперник.

- Я считаю, мы играли с большим преимуществом, но не смогли забить в первом тайме, - заявил Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол". - Если бы забили, то играть было бы легче. К "Крыльям" готовиться было не слишком сложно, потому что команда играет по простой схеме. Но у них есть один индивидуально сильный игрок - Молло. В целом сегодня мы сыграли дисциплинированно, создали много моментов, один из которых реализовали.

Таблица? Мы туда вообще не смотрим, идем от игры к игре. Самое главное, что нам без разницы, когда и с кем играть. Наша задача - биться за очки, что мы и делаем. При этом показываем очень хорошую игру.