Роберт Евдокимов: "Итог матча со "СКА-Хабаровск" закономерен"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после первого стыкового матча за право играть в РФПЛ со "СКА-Хабаровск" (0:0) выразил уверенность в том, что игра была интересной для зрителей. По его словам, результат встречи является закономерным.

- Мне кажется, получилась интересная для зрителей игра, - сказал Евдокимов. - Боевая, хотя и сыграли 0:0. Много ударов, как с нашей стороны, так и со стороны Хабаровска. Итог закономерен. Успешный ли это результат или нет? Все будет ясно после второго матча, но в целом ничья на выезде - это не поражение.

Напомним, что ответный матч состоится 28 мая, начало игры - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Оренбург"