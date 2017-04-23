Роберт Евдокимов: "Хорошо, что есть Георгиев, который умеет забивать штрафные"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после победы над "Томью" (2:1) в гостевом матче 24-го тура чемпионата России заявил, что его команде не хватает последнего удара. Победный гол оренбургской команды во втором тайме забил Благое Георгиев.

– Как и предполагали, очень сложная получилась игра, – сказал Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол". – "Томь" не давала комбинироваться, мы сбились на фланговую игру, но многое получилось. Выиграли верховую борьбу, создали много стопроцентных голевых моментов, но, как обычно, не хватает удачи. Результатом довольны.

Мне кажется, мы провели два одинаковых тайма. В "Томи" молодые ребята, они немного подсели в конце. Нам не хватало последнего паса, последнего удара по воротам. Хорошо, есть Георгиев, который умеет забивать штрафные.

"Оренбург" набрал 22 очка и вышел на 13-е место в турнирной таблице РФПЛ. "Томь" с 13 баллами осталась на последнем месте.

"СЭ" вел трансляцию матча "Томь" – "Оренбург"