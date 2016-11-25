Роберт Евдокимов: "Георгиев нам не поможет"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов в преддверии игры 15-го тура чемпионата России против "Уфы" рассказал, что полузащитник команды Благое Георгиев не поможет своему клубу из-за травмы. Специалист также отметил отсутствие ведущих защитников в предстоящей встрече.

– У нас играет тот, кто лучше готов, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Евдокимов. – Мы так же учитываем травмы и дисквалификации. У Георгиева травма, в этом сезоне (не исключено, что речь идет о календарном годе. - Прим. "СЭ"), наверное, он нам не поможет. Дисквалифицированы Андреев и Малых, являющиеся игроками основного состава, но футболисты, которые их заменят, должны также доказывать свою состоятельность.

Какой сегодня будет футбол? Зимний. То есть холодный, с замерзшим мячом, минимальным количеством болельщиков. Но тренеры и игроки сделают все возможное, чтобы футбол получился интересным.

Трансляция матча "Уфа" - "Оренбург"