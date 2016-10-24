Роберт Евдокимов: "Если в Петербурге игроков покупают за миллионы, то "Оренбург" никого не покупает вообще"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения в гостевом матче 11-го тура премьер-лиги от "Зенита" (0:1) подчеркнул, что игрокам его команды не хватает мастерства.
– Команда хорошо смотрелась. Чего нахватает на завершающей стадии атаки, чтобы "Оренбург" начал побеждать?
– Я постоянно отвечаю на этот вопрос. Нам не хватает мастерства. Если в Петербурге футболистов покупают за миллионы, то мы никого не покупаем вообще. Все дело в мастерстве. В сегодняшнем матче у нас много не получалось: при передачах с фланга был то перелет, то недолет. Также сегодня травмирован наш нападающий Саная. Нет человека, который мог бы завершить наши острые атаки. (Официальный сайт "Зенита")
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/10/24/robert-evdokimov-v-rossiyskom-chempionate-mne-bolshe-vsego-nravitsya-zenit-/
merniloskut
Вот и подколымили чутка в газовом болоте!
23:54 24 октября