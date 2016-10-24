23:18 24 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роберт Евдокимов: "Если в Петербурге игроков покупают за миллионы, то "Оренбург" никого не покупает вообще"

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Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения в гостевом матче 11-го тура премьер-лиги от "Зенита" (0:1) подчеркнул, что игрокам его команды не хватает мастерства.

– Команда хорошо смотрелась. Чего нахватает на завершающей стадии атаки, чтобы "Оренбург" начал побеждать?

– Я постоянно отвечаю на этот вопрос. Нам не хватает мастерства. Если в Петербурге футболистов покупают за миллионы, то мы никого не покупаем вообще. Все дело в мастерстве. В сегодняшнем матче у нас много не получалось: при передачах с фланга был то перелет, то недолет. Также сегодня травмирован наш нападающий Саная. Нет человека, который мог бы завершить наши острые атаки. (Официальный сайт "Зенита")

 

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/10/24/robert-evdokimov-v-rossiyskom-chempionate-mne-bolshe-vsego-nravitsya-zenit-/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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merniloskut

Вот и подколымили чутка в газовом болоте!

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