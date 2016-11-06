21:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роберт Евдокимов: "До некоторых игроков "Оренбурга" не дошло то, что я говорил в перерыве"

0
0
0

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после ничьей с "Краснодаром" (3:3) в гостевом матче 13-го тура чемпионата России подчеркнул, что эта встреча должна была понравиться болельщикам. По словам Евдокимова, у его команды разладилась игра после перерыва.

– Думаю, эта игра понравилась болельщикам – много страсти, удаления, для этого и играем в футбол, – подчеркнул Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы смогли вернуться в игру после 0:2, потом было удаление у соперника. Как бы я ребят ни настраивал в перерыве, как бы ни говорил, что надо продолжать играть и прессинговать, как будто мы в равных составах, до некоторых не дошло. "Краснодар" даже вдесятером здорово играет. А у нас после перерыва игра разладилась, схлопотали ненужное удаление, эмоции у Андрея Малых. Но у нас были моменты и при 3:2 в нашу пользу. Могли довести дело до победы, но это не удалось.

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ