Роберт Евдокимов: "Для "Оренбурга" все весенние матчи как последние"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов перед началом матча 23-го тура чемпионата России с "Тереком" выразил уверенность в том, что игра будет сложной и нервной. Специалист надеется, что болельщики помогут сине-белым одержать победу.

- У каждого из клубов свои задачи, - сказал Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол". - Для "Оренбурга" все весенние матчи как последние.

Узнаем позже, что получится на поле. Просто не будет ни одной из команд. Нас ждет сложный и нервный матч.

Болельщики? Мы традиционно дома играем лучше. Надеюсь, они нам помогут.

Трансляция матча "Оренбург" - "Терек"