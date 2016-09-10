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Роберт Евдокимов: "Анжи" не доставил "Оренбургу" хлопот"

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Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов отметил, что его команде не хватило удачи в матче 6-го тура премьер-лиги с "Анжи" (0:0). По его словам, соперник не доставил больших хлопот "Оренбургу".

– У нас многое получалось при выходе из обороны в атаку, в контроле мяча. А такие моменты, как выход один на один Саная, необходимо реализовывать, – заявил в эфире телеканала "Наш футбол" Евдокимов. – Мы показали все, что смогли, претензий к ребятам нет – они дисциплинированно сыграли в обороне, пытались создавать моменты. Наверное, не хватает удачи или мастерства, хотя второго прибавилось с приходом Георгиева. "Анжи" не доставил нам хлопот.

 

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