09:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ризван Уциев: "Терек" хочет почаще радовать болельщиков"

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Капитан "Терека" Ризван Уциев поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 9-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1). Защитник подчеркнул, что команда хочет чаще радовать своих фанатов победами.

- Ожидали, что "Оренбург" будет действовать организованно в обороне, кроме того, они стараются быстро выходить в атаку, - приводит пресс-служба грозненцев. - В первом тайме игра нам давалась, удалось забить гол. Начало второго тайма у нас не задалось, "Оренбург" прессинговал, у них получались атаки.

Гол Лебеденко? Сыграли с ним, он дал передачу в зону и продолжил движение, а мне удалось отдать ему пас. Игорь хорошо исполнил удар и забил важный гол. Болельщики хорошо поддерживают нас, хочется почаще их радовать. К сожалению, предыдущие три игры у нас не получились. Хорошо, что удалось добыть три очка в матче с "Оренбургом".

Дополнительная информация

http://www.fc-terek.ru/newslist/#7731

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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