Полузащитник "Ахмата" Ризван Уциев присоединился к акции "Анжи", живи" и призвал сделать все возможное для сохранения клуба. Напомним, клуб находится в крайне тяжелом финансовом положении.

– Я присоединяюсь к акции "Анжи", живи". Хочу выразить поддержку болельщикам и своим коллегам-футболистам. Я не могу понять и принять, что народная команда, в которой играли легенды дагестанского и мирового футбола, может прекратить свое существование. В Дагестане очень любят футбол. Болельщики наших команд дружат и поддерживают друг друга. Призываю всех сделать все возможное, чтобы сохранить народную команду "Анжи". "Анжи" должен жить.