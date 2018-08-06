Ризван Уциев: "Посчастливилось сыграть 200 матчей за "Ахмат"

Полузащитник "Ахмата" Ризван Уциев отметил, что о команда неплохо провела сборы. Во 2-м туре чемпиоата России грозненцы обыграли "Краснодар" (1:0).

- После поражения в Ростове нам было важно выиграть – как для болельщиков, так и для самих себя, - приводит пресс-служба "Ахвата" слова Уциева. - Думаю мы сыграли с "Енисеем" неплохо, но еще есть над чем работать. Будем стараться улучшать игру и радовать болельщиков.

– Матч против "Енисея" стал для вас двухсотым в футболке родного клуба. В начале своей карьеры, думали о таком юбилее?

– Еще с детства мечтал играть за родную команду, и мне посчастливилось, что удалось сыграть уже 200 матчей за "Ахмат". Хочу поблагодарить руководство команды и наших болельщиков за поддержку на протяжении всех этих лет. Постараюсь и в будущем приносить пользу нашему клубу, – сказал Уциев.